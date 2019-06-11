Кристиан Эриксен планирует продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Автор: Дарья Григорьева 0

Christian Eriksen

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, возможно, останется в лондонской команде. Есть вероятность, что он не сменит клубную прописку. 

По информации источника, датский игрок склоняется к тому, чтобы продлить контракт со «шпорами». Причем футболист готов подписать долгосрочное соглашение с английским клубом. Сообщается, новый контракт будет рассчитан на четыре года с зарплатой в шесть млн евро.

Ранее появились новости о том, что теперь приоритетной целью мадридского «Реала» является хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Эриксен провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Реал» хочет подписать Кристиана Эриксена, а Зидан — Поля Погба

Погба

Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Погба

Поль Погба договорился о личном контракте с «Реалом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 