Кристиан Эриксен планирует продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, возможно, останется в лондонской команде. Есть вероятность, что он не сменит клубную прописку.

По информации источника, датский игрок склоняется к тому, чтобы продлить контракт со «шпорами». Причем футболист готов подписать долгосрочное соглашение с английским клубом. Сообщается, новый контракт будет рассчитан на четыре года с зарплатой в шесть млн евро.

Ранее появились новости о том, что теперь приоритетной целью мадридского «Реала» является хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Эриксен провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: As