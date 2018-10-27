Президент ПФК ЦСКА стал совладельцем компании по переработке шин

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем одной из компаний. Она производит из автомобильных шин резиновую крошку.

Евгений Гинер приобрел 25 процентов долей ООО «Дмитровский завод РТИ». В прошлом году предприятие увеличило выручку. На заводе установили датское оборудование, что позволило поднять производительность в десятки раз.

В последнее время крупными покупателями резиновой крошки являются муниципалитеты. Данный материал используется для напольных покрытий детских и спортивных площадок.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс