Президент ПФК ЦСКА стал совладельцем компании по переработке шин

Автор: Дарья Григорьева 0

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Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем одной из компаний. Она производит из автомобильных шин резиновую крошку. 

Евгений Гинер приобрел 25 процентов долей ООО «Дмитровский завод РТИ». В прошлом году предприятие увеличило выручку. На заводе установили датское оборудование, что позволило поднять производительность в десятки раз.

В последнее время крупными покупателями резиновой крошки являются муниципалитеты. Данный материал используется для напольных покрытий детских и спортивных площадок.

Фото: Global Look Press
Источник: Интерфакс

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