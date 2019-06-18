Юрий Семин: «Чорлука останется в «Локомотиве»

Появились новости о будущем защитника Ведрана Чорлуки в «Локомотиве». Главный тренер команды Юрий Семин высказался на этот счет.

«Останется ли Чорлука на следующий сезон? Обязательно. Конечно, останется. Он очень важный игрок для нас», — заявил российский специалист.

Напомним, футболист перешел в московский клуб в 2012 году из «Тоттенхэма». В завершившимся сезоне РПЛ он провел 21 матч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24