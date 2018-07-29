«Челси» может купить Маттию Кальдару

«Челси» может отказаться от покупки форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина и защитника Даниэле Ругани. Игроки стоят слишком дорого.

Лондонский клуб вел переговоры с туринцами о трансфере обоих игроков, но решил, что 60 миллионов евро за Игуаина и 55 миллионов за Ругани – это слишком много.

Теперь «Челси» готов побороться за другого защитника «Ювентуса» – Маттию Кальдару. «Челси» предложил 40 миллионов евро за 24-летнего итальянца.

«Ювентус» хочет получить за игрока около 50 миллионов, но трансфер может состояться и за 45 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с «Миланом»обмен Кальдары на Леонардо Бонуччи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia