«Ювентус» планирует вернуть Поля Погба

Автор: Дарья Григорьева 0

«Ювентус» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. Клуб претендует на игрока. 

Как сообщает источник, туринцы всерьез задумывается о возвращении футболиста. Директор «Ювентуса» Павел Недвед активно поддерживает связь со своим другом и агентом хавбека Мино Райолой. Старая синьора планирует таким образом постараться опередить «Реал» в борьбе за француза.

«Красные дьяволы» будут готовы отпустить Погба только за 150 млн евро.

Напомним, контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до лета 2021 года. В завершившимся сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter журналиста Николо Скиры

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