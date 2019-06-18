«Реал» готов использовать Каземиро в трансфере Неймара

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить клубную прописку. «Реал» готов предложить парижанам полузащитника Каземиро в качестве частичной компенсации за игрока. 

Как сообщает источник, «сливочные» могут приобрести бразильца. Мадридцы планируют включить в сделку хавбека королевского клуба, чтобы снизить цену на форварда и подписать его. Кроме того для лидера французского чемпионата Каземиро является приоритетной целью. Поэтому «ПСЖ», возможно, пойдет на подобные условия и согласится на этот вариант.

Ранее была информация, что парижане будут не против продать нападающего.

Напомним, в завершившимся сезоне Лиги 1 Неймар провел 17 матчей, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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