«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за вратарем «Зари» Андреем Луниным

Автор: Лидия Дидык 0

Лунин

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал об интересе европейских топ-клубов к игроку своей команды. Им стал голкипер клуба Андрей Лунин.

«Я не слышал о том, чтобы им интересовался «Реал». Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов – и «Арсенала», и «Тоттенхема». Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании.

У Андрея еще полтора года контракта, и он никуда не уходит», – сказал Рафаилов.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зари»

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