Топ-клубы проявляют интерес к футболисту «Боруссии» Д

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо привлек внимание европейских клубов. Их впечатлила игра футболиста.

Санчо обратил на себя внимание «ПСЖ». Но не исключается вероятность заинтересованности в нем со стороны «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала».

Напомним, что Джейдон Санчо является воспитанников «Манчестер Сити». Футболист в 2017 году перешел в «Боруссию» Д. В этом сезоне в Бундеслиги Санчо провел девять игр, забил четыре мяча и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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