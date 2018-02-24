Александр Зинченко: «Фанаты мне часто кричат: «Кевин, можно сфотографироваться?»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что фанаты часто путают его путают с одноклубником. Двойником украинского футболиста считают Кевина де Брюйне.

«Все зовут меня Кевином, слышу это все время. Когда я иду в клубный автобус, фанаты кричат: «Кевин, можно сфотографироваться?». Затем я поворачиваюсь и они такие: «О, это не Кевин».

Если посмотреть издалека, мы, возможно, похожи на близнецов. Но когда мы рядом, не думаю, что похожи. Я точно красивее его! Буду ли я собирать награды для него? Может быть», – сказал Зинченко.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian