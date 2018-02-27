Россия лидирует по количеству заявок на получение паспорта болельщика на ЧМ-2018

Автор: Лидия Дидык 0

чемпионат мира 2018

Заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков рассказал о заявках на паспорт болельщика на чемпионат мира-2018. Больше всего заявок подали граждане России.

«Болельщики активно подают заявки, как онлайн, так и в центрах выдачи. Пока по количеству заявок лидирует Россия – 110 тысяч заявок. В десятку стран по количеству заявок входят также США, Китай, Мексика, Германия, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Перу, Англия. Болельщикам необходимо заранее заказать и получить Fan ID», – сказал Романков.

Сегодня открылся центр выдачи паспортов болельщиков в Саранске. Таким образом, центры выдачи заработали во всех городах, принимающих чемпионат мира.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Георгий Джикия

Станислав Черчесов: «Джикии будет сложно восстановиться к ЧМ-2018»

Fyodor Smolov

Федор Смолов: «Я продолжу играть в «Краснодаре», а летом буду ждать предложение, соответствующее моим целям»

РФПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 4:0. Москва. Арена ЦСКА. 26 апреля 2017 г.

Ари: «Думаю, к марту мой российский паспорт будет готов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 