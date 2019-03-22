У фанатов «ПСЖ» нашли ножи и кастеты перед матчем женской Лиги Чемпионов с «Челси»

Около пятидесяти фанатов «ПСЖ» не смогли попасть на матч против «Челси» в Лондоне в рамках женской Лиги чемпионов. Парижанам в той игру удалось одержать победу со счетом 2:0.

Перед игрой лондонская полиция задержала болельщиков парижской команды, при досмотре в их автобусе нашли ножи и кастеты, а у одного из французов при себе был сильнодействующий наркотик.

Полиция сообщила, что прибыла в Кингсмидоу, где находится стадион женской команды «Челси», по сообщению о нарушении общественного порядка и вандализме.

«ПСЖ» выступил с заявлением в защиту своих болельщиков и обвинил «Челси» и лондонскую полицию в неподобающих действиях.

«Местные органы не предоставили ни одного свидетельства правонарушений или хотя бы фактов, которые могли бы оправдать недопуск болельщиков на матч.

С удивлением отмечаем, что «Челси» не хотел видеть наших болельщиков на трибунах, утверждая, что повреждения стадиону были нанесены с прибытием наших болельщиков в Лондон, по заявлениям местных свидетелей.

Выражаем самую полную поддержку фанатам, которые посреди недели смогли найти время, чтобы поддержать нашу женскую команду, мы рассчитываем на них в ответной игре», – говорится в заявлении «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian