Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала

За два часа до нападения на чиновника Минпромторга Александр Кокорин и Павел Мамаев избили мужчину из Белоруссии. Это оказался водитель ведущей Первого канала.

В семь утра Кокорин и Мамаев вышли из одного столичного стриптиз-клуба. На пути была стоянка, она им помешала и началась потасовка. Пьяные футболисты стали пинать машины, облокачивается на них, нарываться на неприятности. Один из прохожих сделал им замечание. Им оказался водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Игроки свалили его на землю, били ногами и пробили в голову. У молодого человека сотрясение мозга, сейчас он в реанимации. Ситуацию прокомментировала телеведующая Ольга Ушакова: «У нас был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, мы заявление в полицию написали, но пока никаких результатов мы не можем огласить, поскольку сами не владеем информацией. Сами с нетерпением ждем. Человек болеет».

Ушакова отказалась говорить о личностях напавших на её водителя, но по данным источника в драке участвовали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Инцидент произошел за час до драки в «Кофемании».

Тупой и еще тупее. Громкие скандалы с участием Кокорина и Мамаева

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Mash