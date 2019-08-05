Марио Фернандес – лучший игрок ЦСКА в июле

Болельщики ЦСКА выбрали лучшего игрока июля. По итогам голосования им стал Марио Фернандес.

Напомним, в прошедшем месяце 28-летний защитник принял участие в трех матчах. Его конкурентами в борьбе за звание были защитник Звонимир Шарлия и хавбек Никола Влашич.

В итоге они поделили между собой второе место. Хорватские футболисты набрали по 14 процентов голосов. В то время, как за Фернандес отдали голоса 29% болельщиков.

В прошедшем сезоне футболист сборной России провел 28 матчей в составе ЦСКА. На его счету 1 гол и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА