Озил: «Я до сих пор болею за сборную Германии»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил пользователю в Twitter по поводу сборной Германии. Последнего интересовал вопрос: поддерживает ли сейчас футболист бундестим.

«За сборную Германии я болею с самого детства, в команде до сих пор играют многие мои друзья. Конечно, я по-прежнему болею за сборную» — написал в социальной сети Озил.

Напомним, что Месут Озил покинул бундестим в 2018 году, после вылета с Чемпионата мира в России. Футболист выступал за национальную команду в течение 9 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter Месута Озила