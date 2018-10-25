Озил: «Я до сих пор болею за сборную Германии»

Автор: Дарья Григорьева 0

Месут Озил

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил пользователю в Twitter по поводу сборной Германии. Последнего интересовал вопрос: поддерживает ли сейчас футболист бундестим.

«За сборную Германии я болею с самого детства, в команде до сих пор играют многие мои друзья. Конечно, я по-прежнему болею за сборную» — написал в социальной сети Озил.

Напомним, что Месут Озил покинул бундестим в 2018 году, после вылета с Чемпионата мира в России. Футболист выступал за национальную команду в течение 9 лет.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter Месута Озила

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Месут Озил

Зимой Месут Озил может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Месут Озил

Месут Озил: «Мы играли в сексуальный футбол»

Унаи Эмери – лидер по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 