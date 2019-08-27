«Барселона» и «ПСЖ» не договорились по трансферу Неймара

Автор: Никола Косич 0

Неймар

Представители «ПСЖ» и «Барселоны» не сумели достичь договоренности о трансфере форварда парижан Неймара. Переговоры прошли сегодня утром. 

По информации испанских СМИ представители «Барселоны» не намерены сдаваться и рассчитывают согласовать трансфер до 2 сентября. Каталонский клуб сделал «ПСЖ» предложение в размере € 170 млн. Парижане, в свою очередь, запросили € 100 млн, а также потребовали включить в сделку  Усмана Дембеле и  Нелсона Семеду.

Напомним, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ», и единственным клубом который он рассматривает для продолжения карьеры является «Барса».

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Sport.es

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