«Реал» не хочет продавать Хамеса Родригеса в «Атлетико»

Мадридский клуб не хочет продавать колумбийца в «Атлетико». 28-летний футболист может продолжить карьеру в Италии.

Переход полузащитника Хамеса Родригеса в «Атлетико» может не состояться. «Матрасники» не могут договориться с «королевским» клубом о трансфере 28-летнего футболиста и настроены пессимистично.

«Сливочные» не хотят усиливать прямого конкурента по Ла Лиге. Особенно, после поражения в товарищеском матче в рамках International Champions Cup (3:7). Руководство «Реала» склоняется к продаже колумбийца в «Наполи».

Прошедший сезон Хамес провел в аренде в «Баварии». На его счету 7 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca