Месут Озил и Алексис Санчес могут уйти из «Арсенала» в январе

Автор: Лидия Дидык 0

Санчес и Озил

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о будущем Месута Озила и Алексиса Санчеса. Полузащитники могут покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

«Да, такой вариант возможен. Как только вы оказываетесь в такой ситуации, вы планируете каждое решение.

Я всегда говорил: тот факт, что мы не подписали контракты с Санчесом и Озилом летом, не означает, что игроки уйдут. Оба игрока счастливы здесь. Надеюсь, ситуация изменится. На данный момент нет точной информации, чтобы что-то объявить», – сказал Венгер.

Контракты Озила и Санчеса заканчиваются в конце текущего сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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