Анри: «У этой ничьей привкус ничьей»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал игру своей команды против «Брюгге» (1:1). Француз отметил и результативный пас Александра Головина.

«У этой ничьей привкус ничьей. Мы забили после прекрасного удара Муссы Силла с прекрасной передачи Александра Головина. Мы готовились к этому матчу, отталкиваясь от игровых качеств футболистов «Брюгге». До перерыва нам приходилось тяжело. Мне многое понравилось в действиях моих игроков. Это положительный результат по итогам тяжелого матча, особенно учитывая второй тайм.

Мы могли преуспеть на контратаках. Мне понравились наша интенсивность и баланс при контратаках. Я увидел уверенность в характере и настрое своей команды. Была хорошая организация контратак. Я вижу в этом позитив, чтобы двигаться дальше» — заявил Тьерри Анри.

Напомним, что в этом году Тьерри Анри возглавил «Монако». Матч с «Брюгге» стал для него вторым в качестве тренера монегасков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Монако»