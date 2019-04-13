Дани Алвес может вернуться в «Севилью»

«Севилья» планирует летом вернуть защитника Дани Алвеса. Сейчас он защищает цвета «ПСЖ».

Контракт 35-летнего бразильца с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона, и стороны ведут переговоры о продлении соглашения. Однако клуб из Севильи намерен подписать Алвеса, у которого есть и другие варианты.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Алвес провел 23 матча, забил 1 гол и отдал пять голевых передач.

За «Севилью» он выступал с 2003 по 2008 год и выиграл с клубом пять трофеев, включая два Кубка УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport