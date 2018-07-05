Криштиану Роналду решил уйти из «Реала» еще в январе

Стали известны некоторые детали возможного ухода нападающего Криштиану Роналду из «Реала». Его задел выставленный клубом ценник в 100 млн евро.

На этой неделе появилась информация, что 33-летний форвард близок к переходу в «Ювентус».

Португалец принял решение покинуть королевский клуб в январе.

Решение было связано с тем, что тогда появились сведения о том, что «Реал» готов отпустить игрока за 100 миллионов евро, но только не к прямому конкуренту, в частности, в «Барселону».

В «Реале» тогда предполагали, что это будет клуб из Китая или США, но не из Европы.

Данная ситуация случилась спустя несколько месяцев после того, как «ПСЖ» активировал пункт о выкупе нападающего Неймара у «Барсы» за 222 миллиона евро.

Роналду задел ценник в 100 миллионов, утверждает Marca. Подобный ход клуба он к тому же воспринял как предложение уйти. «Если я стою 100 миллионов, значит они меня не любят», – сказал зимой игрок.

Поэтому он решил покинуть «Сантьяго Бернабеу» по завершении сезона, о чем и намекнул в интервью после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» в мае.

В борьбе за футболиста лидирует «Ювентус», который готов заплатить требуемые 100 миллионов евро.

Криштиану также принял во внимание тот факт, что фанаты «бьянконери» овациями встретили его после гола ударом через себя в падении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на домашнем стадионе туринцев. Он оценил этот жест.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca