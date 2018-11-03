Перес: «Клуб создан для того, чтобы побеждать и быть лучшим»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию «Реала». Он также отметил, что клуб не поменял целей на сезон, несмотря на неудачный старт.

«Клуб создан для того, чтобы побеждать и быть лучшим. Поэтому мы работаем в «Реале». Однако победы не даются легко. Для каждой из них мы прилагаем большие усилия, поэтому необходимо помнить о ценности каждого нашего титула и триумфа. У нас великолепная команда, которая в прошлом показала, на что она способна. Хочу сказать, что наши цели на этот сезон не изменились» — заявил Перес.

Напомним, что недавно мадридский «Реал» уволил с поста главного тренера Хулена Лопетеги. На данный момент, «сливочные» располагаются в чемпионате Испании на девятом месте с 14 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo