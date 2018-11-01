Венгер уверен, что «Арсенал» способен выиграть чемпионат Англии

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о возможностях клуба выиграть Английскую Премьер-лигу. Венгер считает, что «Арсенал» входит в список претендентов на чемпионский титул .

«Да, почему нет? Если посмотреть на наш прошлый сезон, то мы показывали чемпионские результаты, ведь мы победили в 15 матчах. На выезде всё было не так хорошо. Но у команды по-прежнему всё в порядке с мастерством. К тому же, они неплохо укрепили команду, поэтому у них есть шансы. Но на данный момент есть и другие команды, которые выглядят очень сильно». — сказал Арсен Венгер.

Напомним, что французский специалист занимал пост главного тренера «Арсенала» с 1996 года по 2018.

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT