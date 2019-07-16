«Ред Булл Лейпциг» достиг договоренности с «Эвертоном» по трансферу Адемолы Лукмана

Полузащитник «Эвертона» Адемола Лукман близок к переходу в «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составит 22,5 миллиона фунтов.

Клубы оформят сделку в течение суток. 21-летний полузащитник уже выступал за немецкий клуб на правах аренды во второй половине сезона-2017/18.

Лукман является воспитанником клуба «Чарльтон Атлетик». С 2015 по 2017 годы полузащитник выступал за команду, затем он перешел в «Эвертон».

В прошедшем сезоне АПЛ на счету Лукмана 21 матч и 3 результативные передачи. Всего футболист провел 36 игр и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports