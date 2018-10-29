«Арсенал» нашел своего Ибрагимовича

Автор: Дарья Григорьева 0

Арсенал Тула

У тульского «Арсенала» есть свой Златан Ибрагимович. Клуб сравнил футболиста Луку Джорджевича с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Арсенал» нашел общее между голом черногорца в ворота «Оренбурга» с мячом Ибрагимовича, когда тот играл за «ПСЖ».

Напомним, что встреча «Арсенала» с «Оренбургом» в рамках 12-го тура РПЛ завершилась ничьей (2:2). Туляки разместились на 10 месте, имея в активе 14 очков. Джорджевич провел в сезоне 2018/19 девять матчей, сделал две голевые передачи и отметился тремя забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter ПФК «Арсенал»

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