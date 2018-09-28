Премьер-лига. 9-й тур. ЦСКА выиграл у «Оренбурга» благодаря пенальти

В первом матче 9-го тура чемпионата России участие приняли «Оренбург» и московский ЦСКА. Армейцы одержали победу с минимальным счетом.
Премьер-лига. 9-й тур
ОРЕНБУРГ — ЦСКА — 0:1 (0:1)
Оренбург. 28 сентября.
Стадион: «Газовик». 6578 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Оренбург»: Фролов, Малых (Козлов, 54), Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Попович (Чиркин, 76), Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Деспотович.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Влашич, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Обляков (Сигурдссон, 79), Чалов (Ефремов, 83).
Голы: 0:1 — Чалов (32, с пенальти).
Предупреждения: Афонин (30), Сутормин (34), Бийоль (42), Козлов (55), Бегич (77), Чиркин (85).
8 (2) удары (в створ) 7 (3)
12 фолы 12
2 угловые 2
0 офсайды 1
45 % владения мячом 55
Для ЦСКА этот матч не оказался таким уж легким. Гол удалось забить только с пенальти, который был назначен благодаря Афонину. Игрок хозяев высоко поднял ногу и ударил Чалова в голову, когда нападающий прыгал за мячом. Сам Федор и реализовал пенальти, пробив чуть левее центра, вратарь же выбрал другой угол. Как итог, именно этот момент принес армейцам 3 очка.
Фото: твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»