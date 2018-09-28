Премьер-лига. 9-й тур. ЦСКА выиграл у «Оренбурга» благодаря пенальти

В первом матче 9-го тура чемпионата России участие приняли «Оренбург» и московский ЦСКА. Армейцы одержали победу с минимальным счетом.

Премьер-лига. 9-й тур

ОРЕНБУРГ — ЦСКА — 0:1 (0:1)

Оренбург. 28 сентября.

Стадион: «Газовик». 6578 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Оренбург»: Фролов, Малых (Козлов, 54), Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Попович (Чиркин, 76), Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Деспотович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Влашич, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Обляков (Сигурдссон, 79), Чалов (Ефремов, 83).

Голы: 0:1 — Чалов (32, с пенальти).

Предупреждения: Афонин (30), Сутормин (34), Бийоль (42), Козлов (55), Бегич (77), Чиркин (85).

8 (2) удары (в створ) 7 (3)

12 фолы 12

2 угловые 2

0 офсайды 1

45 % владения мячом 55

Для ЦСКА этот матч не оказался таким уж легким. Гол удалось забить только с пенальти, который был назначен благодаря Афонину. Игрок хозяев высоко поднял ногу и ударил Чалова в голову, когда нападающий прыгал за мячом. Сам Федор и реализовал пенальти, пробив чуть левее центра, вратарь же выбрал другой угол. Как итог, именно этот момент принес армейцам 3 очка.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»