Матиас Краневиттер: «Я принял решение покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб. Аргентинец недоволен отсутствием игровой практики в Санкт-Петербурге.

«Собираюсь уйти из клуба в ближайшее время — на условиях полноценного трансфера или же аренды. Мне нужно играть, поэтому и было принято решение покинуть «Зенит». Уже долгое время я не играл хотя бы десять матчей кряду.

Пока просто тренируюсь и жду новостей. Паредес своим примером доказал, что можно пробиться в сборную Аргентины на тех же условиях, что и я. Вернуться в состав национальной сборной — главное, чего хочу. Где бы ни играл, я буду ждать вызова в сборную», — заявил Краневиттер.

В сезоне-2018/19 26-летний полузащитник провёл в Российской Премьер-лиге шесть матчей (2 — в основе).

Аргентинец стал игроком «Зенита» летом 2017 года. Ранее Краневиттер выступал за испанский клуб «Атлетико Мадрид».

Фото: Global Look Press

Источник: радиостанция La Oral Deportiva