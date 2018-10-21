Ракитич: «Ему не повезло, но он пострадал, помогая команде»

Звезда «Барселоны» Лионель Месси сломал руку в матче против «Севильи». Иван Ракитич пожелал от лица всей команды скорейшего выздоровления аргентинцу.

«Мы расстроены, но это футбол. Ему не повезло, но он пострадал, помогая команде. Теперь мы должны собраться и доказать, что и без Лео команда может двигаться вперед. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.» — заявил футболист каталонского клуба.

Напомним, что Лионель Месии в сезоне 2018/19 провел девять игр, отдал пять голевых передач и семь раз поразил ворота соперника.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana