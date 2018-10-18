Бывший футболист «МЮ» раскритиковал Жозе Моуринью

Автор: Дарья Григорьева 0

Моуринью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал ситуацию «красных дьяволов». Он не доволен работой Жозе Моуринью.

Похоже, «МЮ» превратился в то, чем были «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» несколько лет назад. Мы совершаем те же ошибки, что и они тогда.  Теперь они смеются над нами. Я не думаю, что команде не хватает качественных футболистов. Хотя не помешал бы великий игрок для связи полузащиты и атаки. Но создается впечатление, что даже у Мессии возникли бы проблемы в этой команде. — заявил Пол Скоулз.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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