Танги Ндомбеле пройдет медосмотр для «Тоттенхэма»

Французский хавбек продолжит карьеру в Англии. Полузащитник подпишет контракт с лондонским «Тоттенхэмом».

Сообщается, что футболист уже прилетел в Лондон, чтобы пройти медобследование для «Тоттенхэма». В ближайшее время игрок подпишет со «шпорами» долгосрочное соглашение.

Лондонский клуб согласовал с «Лионом» последние детали трансфера Ндомбеле. Француз обойдется английской команде в 62 млн. евро. Помимо этого, «Хотспур» доплатят 10 миллионов в качестве бонусов.

Отметим, что эта сумма станет трансферным рекордом для лондонцев. В прошедшем сезоне хавбек провел 34 матча в чемпионате Англии. На его счету 1 гол и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian