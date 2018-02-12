Агент Шатова: «Манчини и Луческу потребительски относятся к игрокам»

Кахор Муминов консультирующий полузащитника «Зенита» Олега Шатова, поделился мнением о том, почему в последние два года у футболиста был дефицит игровой практики. Специалист уверен, что проблема в тренерах.

На прошлой неделе хавбек перешел на правах аренды в «Краснодар».

«Мы много это анализировали. И с футболистом, и сами. Олег – очень самокритичный парень, самые большие претензии он предъявляет себе. Однако, если вспомнить, у Хиддинка, Спаллетти, Виллаш-Боаша Олег показывал свои лучшие качества. Португалец назвал его даже одним из лучших игроков, с кем ему когда-либо приходилось работать.

Тут вопрос скорее тренерского стиля, разницы подходов. У Луческу и Манчини есть одно объединяющее качество – они не пренебрежительно, нет, но, скажем так, потребительски относятся к футболистам. Они уверены, что им не надо ничего и никому объяснять и не считают нужным помогать подопечным преодолевать трудности.

Но, повторюсь, мы с Олегом приходим к выводу, что это все равно наши проблемы, а не Луческу или Манчини. Поэтому очень важно было зимой уйти в аренду, сменить среду, чтобы снова получать удовольствие от футбола, – сказал Муминов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»