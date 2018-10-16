Ровно 14 лет назад Лео Месси дебютировал в «Барселоне»

Автор: Дарья Григорьева 0

Месси

Сегодня у «Барселоны» важная дата. 14 лет назад в клубе дебютировал Лионель Месси.

16 октября 2004 года футболист выступил в первой команде каталонского клуба против «Эспаньола». «Барселона» одержала победу со счетом 1:0.

Напомним, что аргентинец всю свою профессиональную карьеру провел в каталонском клубе. С «Барселоной» Лионель Месси становился девять раз чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка и восемь раз Суперкубков Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Барселона»

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