Ровно 14 лет назад Лео Месси дебютировал в «Барселоне»

Сегодня у «Барселоны» важная дата. 14 лет назад в клубе дебютировал Лионель Месси.

16 октября 2004 года футболист выступил в первой команде каталонского клуба против «Эспаньола». «Барселона» одержала победу со счетом 1:0.

Напомним, что аргентинец всю свою профессиональную карьеру провел в каталонском клубе. С «Барселоной» Лионель Месси становился девять раз чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка и восемь раз Суперкубков Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Барселона»