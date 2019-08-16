Премьер-лига. 6-й тур. «Оренбург» и «Сочи» не выявили победителя

Шестой тур РПЛ стартовал в Оренбурге. Местная команда сыграла вничью с «Сочи».

Премьер-лига. 6-й тур

ОРЕНБУРГ — СОЧИ — 1:1 (0:0)

Оренбург. 16 августа.

Стадион: «Газовик».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Оренбург»: Руденко, Терехов, Афонин, Шахов, Сиваков, Чуканов, Аюпов, Мишкич, Кулишев (Галаджан, 80), Алвеш (Фамейе, 71), Деспотович.

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Новосельцев (Лагатор, 70), Калугин (Карапетян, 54), Юрганов, Кудряшов, Цаллагов, Нобоа, Полоз, Заболотный, Мостовой (Бурмистров, 78).

Голы: 1:0 – Калугин (46, автогол), 1:1 – Полоз (68 – с пенальти).

Предупреждения: Новосельцев (19), Аюпов (22), Мишкич (42), Цаллагов (63), Деспотович (85), Нобоа (90).

12 (4) удары (в створ) 11 (5)

15 фолы 12

1 офсайды 1

4 угловые 4

41 % владения мячом 59

Первый тайм прошел в равной борьбе. Команда Александра Точилина владела игрвоым преимуществом, но опасных моментов создать не смогла. Оренбуржцы стали активно атаковать перед перерывом. Удары Кулишева и Деспотовича пришлись рядом со штангой ворот Джанаева. Во втором тайме хозяева вышли вперед. Калугин забил гол в собственные ворота. Тем не менее, «Сочи» смог отыграться. Дебютный гол южан в РПЛ забил Полоз с 11-метровой отметки. Сочинцы третий раз подряд играют вничью в чемпионате, «Оренбург» — второй.

Фото: твиттер клуба «Оренбург»

Источник: Еженедельник «Футбол»