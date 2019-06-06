Лига наций. 1/2 финала. Голландия стала вторым финалистом турнира

В португальском Гимарайнше состоялся второй полуфинал Лиги наций. Номинальные хозяева встречи, голландцы, одержали победу в дополнительное время.

Лига наций. 1/2 финала

НИДЕРЛАНДЫ — АНГЛИЯ — 3:1 (0:1, д.в. 2:0)

Гимарайнш. 6 июня.

Стадион: «Альфонсу Энрикеш».

Судья: Клеман Турпен (Франция).

Нидерланды: Силлессен, Блинд, Дюмфрис, ван Дейк, де Лигт, Ф. де Йонг (Стротман, 114), Де Рон (ван де Бек, 68), Вейналдум, Бабель (Промес, 68), Бергвейн (Пропер, 91), Депай.

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилуэлл, Стоунс, Магуайр, Стерлинг, Санчо (Лингард, 61), Райс (Алли, 106), Делф (Хендерсон, 77), Баркли, Рэшфорд (Кейн, 46).

Голы: 0:1 — Рэшфорд (32 — с пенальти), 1:1 — де Лигт (73), 2:1 — Уокер (97 — в свои ворота), 3:1 — Промес (114).

Предупреждения: де Лигт (30), Дюмфрис (45), Кейн (70), ван де Бек (106).

27 (12) удары (в створ) 15 (3)

17 фолы 15

7 угловые 4

1 офсайды 6

52 % владения мячом 48

Счет в матче открыла команда Гарета Саутгейта. Рэшфорд уверенно пробил пенальти после фола де Лигта. Во втором тайме голландцы сделали несколько попыток сравнять счет. Пикфорд спокойно отбил удар Депая, а арбитр встречи Турпен не увидел фола на Бергвейне в штрафной площади. В середине второго тайма де Лигт сравнял счет, замкнув головой подачу Депая с углового. За несколько минут до конца основного времени англичане снова забили гол, но взятие ворот было отменено. Судья Турпен увидел офсайд при просмотре видеоповтора. Кейн в последние минуты встречи оказался чуть неточен, а удар Стерлинга в компенсированное время пришелся выше перекладины. В дополнительное время сильнее оказались голландцы, исход встречи решили автогол Уокера и точный удар Промеса.

Фото: твиттер сборной Англии

Источник: Еженедельник «Футбол»