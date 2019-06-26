Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» через год

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сделал заявление. Он сообщил, что намерен покинуть команду по окончании следующего сезона.

«Этот сезон последний. Десять лет мне достаточно. Идеальное время. Это завершит цикл. Красивое круглое число. Я не могу представить, что буду играть против «Сити» в составе другой команды. Поэтому 10 лет – и все!

Когда я был ребенком, то и представить себе не мог, что столько добьюсь, так что доволен тем, чего добился за эти 10 лет в «Сити».

Не знаю, где продолжу карьеру. Не в Китае. Хотел бы завершить ее в «Лас-Пальмас», но в футболе все меняется. Кто знает, как все сложится?» – сказал испанский футболист.

Напомним, в завершившимся сезоне АПЛ хавбек провел 33 матча, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail