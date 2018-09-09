Сборная Англии повторила антирекорд 30-летней давности

В первом туре Лиги наций сборная Англии уступила испанцам — 1:2. Команда Гарета Саутгейта повторила антирекорд 30-летней давности.

Англичане потерпели третье поражение подряд. До этого сборная «Трех львов» проиграла два матча на ЧМ-2018 – в полуфинале против Хорватии (1:2 д.в.) и в игре за третье место против Бельгии (0:2).

В последний раз Англия проигрывала три матча подряд 30 лет назад – на Евро-1988. На том турнире англичане уступили ирландцам (0:1), голландцам (1:3) и команде СССР (1:3).

Всего же британцы шесть раз выдавали серии из трех поражений подряд.

Источник: Gracenote Live

Фото: Global Look Press