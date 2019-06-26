«МЮ» отказался от продажи Виктора Линделефа

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф заинтересовал «Барселону». Каталонский клуб обратил внимание на шведского игрока.

Интерес к футболисту со стороны сине-гранатовых был вызван не случайно. В нем они видят потенциальную альтернативу защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту, который близок к переходу в «Ювентус».

«Красные дьяволы» не собираются расставаться с Линделефом. Испанцы несколько раз контактировали с английским клубом, но их попытки не увенчались успехом.

Напомним, швед перебрался из «Бенфики» к манкунианцам в 2017 году. В завершившимся сезоне АПЛ он провел 30 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo