Хавьер Тебас о реформе еврокубков: «В Ла Лиге против нового формата. Изменений не будет»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас обозначил позицию чемпионата по поводу реформы еврокубков. Испания не станет голосовать за возможные изменения формата Лиги чемпионов.

Хавьер Тебас раскритиковал возможные изменения в формате проведения еврокубков в ближайшем будущем. Функционер считает, что реформы не пойдут на пользу ни малым клубам, ни грандам европейского футбола.

«Для этого и нужны суды. Когда кто-то не соглашается и думает, что происходит что-то незаконное, есть возможность обратиться в суд. Я не думаю, что изменения произойдут. В Ла Лиге, за исключением двух клубов, мы против нового формата. Будет сложно создать такой формат, который противоречит интересам крупнейших лиг Европы», – отметил Тебас.

«Действительно, в еврокубках можно будет заработать больше, но это не потому, что появятся дополнительные деньги, а потому, что они будут забираться у внутренних чемпионатов. Они пошли бы только в 18 или 20 привилегированных клубов, а остальные больше не имели бы такого дохода», – добавил он.

«Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе эти привилегированные клубы тоже проиграют. Изменений не будет. Люди думают, что перемены всегда к лучшему. То, к чему приведут изменения сейчас, – это рост небольшого числа клубов, что повредит остальным», – сказал президент Ла Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC