Хавьер Тебас о реформе еврокубков: «В Ла Лиге против нового формата. Изменений не будет»

Автор: Анатолий Акулов 0

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас обозначил позицию чемпионата по поводу реформы еврокубков. Испания не станет голосовать за возможные изменения формата Лиги чемпионов.

Хавьер Тебас раскритиковал возможные изменения в формате проведения еврокубков в ближайшем будущем. Функционер считает, что реформы не пойдут на пользу ни малым клубам, ни грандам европейского футбола.

«Для этого и нужны суды. Когда кто-то не соглашается и думает, что происходит что-то незаконное, есть возможность обратиться в суд. Я не думаю, что изменения произойдут. В Ла Лиге, за исключением двух клубов, мы против нового формата. Будет сложно создать такой формат, который противоречит интересам крупнейших лиг Европы», – отметил Тебас.

«Действительно, в еврокубках можно будет заработать больше, но это не потому, что появятся дополнительные деньги, а потому, что они будут забираться у внутренних чемпионатов. Они пошли бы только в 18 или 20 привилегированных клубов, а остальные больше не имели бы такого дохода», – добавил он.

«Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе эти привилегированные клубы тоже проиграют. Изменений не будет. Люди думают, что перемены всегда к лучшему. То, к чему приведут изменения сейчас, – это рост небольшого числа клубов, что повредит остальным», – сказал президент Ла Лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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