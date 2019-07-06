Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча за Суперкубок России

В матче за Суперкубок России по футболу «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:2. Лучшим игроком матча признан хавбек «Локо» Алексей Миранчук.

Объявлен лучший игрок матча Олимп-Суперкубка России 2019 года. Им стал полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук.

Команда Юрия Семина одержала победу со счетом 3:2. А российский хавбек отметился дублем в ворота Андрея Лунева.

Напомним, «Локомотив» принимал участие в последних двух матчах за Суперкубок. «Железнодорожники» проиграли «Спартаку» (1:2) и ЦСКА (0:1).

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» «Локомотива»