«Бавария» намерена приобрести Николо Дзаньоло

«Бавария» заинтересовалась полузащитником «Ромы» Николо Дзаньоло. Клуб намерен приобрести игрока.

Мюнхенцы готовы предложить за переход хавбека около 50 млн евро. Сообщается, продажа Дзаньоло зависит от того, смогут ли римляне претендовать в следующем сезоне на участие в Лиге чемпионов.

Кроме того, «Бавария» не единственный клуб, который обратил внимание на итальянца. Им интересуются «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел 23 матча, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild