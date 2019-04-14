«Бавария» намерена приобрести Николо Дзаньоло

Автор: Дарья Григорьева 0

«Бавария» заинтересовалась полузащитником «Ромы» Николо Дзаньоло. Клуб намерен приобрести игрока. 

Мюнхенцы готовы предложить за переход хавбека около 50 млн евро. Сообщается, продажа Дзаньоло зависит от того, смогут ли римляне претендовать в следующем сезоне на участие в Лиге чемпионов.

Кроме того, «Бавария» не единственный клуб, который обратил внимание на итальянца. Им интересуются «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел 23 матча, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник:  Bild

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