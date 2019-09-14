Марселино Гарсия Торраль: «Меня уволили из-за победы в Кубке Испании»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал отставку. Специалист возглавлял клуб два года.

«Я абсолютно уверен, что катализатором моего увольнения стала победа в Кубке Испании.

В течение сезона мы получали прямые и косвенные сообщения от руководства о том, что нам стоит бросить продвижение в кубке. Болельщики хотели бороться за трофей и за игроков. Тренерский штаб хотел бороться и выиграть кубок.

Мне не сказали, почему руководство не хочет победы здесь. Может быть, из-за того, что это был второстепенный турнир и я мог поставить под угрозу основную цель – квалификацию в Лигу чемпионов. Победа в кубке стала причиной моего увольнения.

Мы не получили поздравлений после финала Кубка Испании от владельца. Когда я отправился в Сингапур на встречу с руководством, меня поздравили с выходом в Лигу чемпионов, но не с победой в кубке.

Тренерам очень тяжело приходится в «Валенсии». Мне повезло, что фанаты тепло приняли меня.

Горжусь тем, что ушел через два года с таким же теплым отношением от них, я не забуду этого. Я был очень счастлив в «Валенсии» и пережил незабываемые моменты», – сказал Марселино.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal