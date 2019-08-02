Жоау Канселу может перейти в «Манчестер Сити»

«Горожане» по-прежнему ведут борьбу за португальского защитника «Юве». Однако, клубы не сходятся в трансферной стоимости Канселу.

«Ман Сити» рассчитывает включить в сделку по переходу 25-летнего футболиста защитника Данило. При этом, стороны не могут договориться в оценке стоимости игроков.

Туринский клуб оценивает Жоау Канселу в 70 миллионов евро, а 28-летнего бразильца – в 25 млн. «Сити» же считает, что Данило стоит 30 миллионов, а португалец – 60 млн. Отмечается, что переговоры сторон продолжатся в пятницу.

В прошедшем сезоне Канселу провел 25 матчей в чемпионате Италии. В его активе 1 гол и 5 результативных передач. На счету Данило 11 матчей и 1 гол в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио