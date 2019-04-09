РПЛ учредила конкурс «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ»

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 11 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 2:1. Москва. «РЖД Арена». 19 октября 2018 г.

РПЛ учредила конкурс «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ». Он будет проводиться каждую весну. 

Конкурс был создан при поддержке Российского Футбольного Союза.

Соревнование состоит из двух этапов. На первом клубы пришлют информацию о квалификации врачей основного, молодежного составов и клубной академии. На этом же этапе футболисты и персонал пройдут онлайн курс РУСАДА, и затем клуб предоставит информацию о его прохождении.

Первый тур завершится 10 апреля.

На втором этапе члены комиссии под руководством профессора Евгения Ачкасова, заместителя председателя медицинского комитета РФС, посетят клубы и проверят соответствие оснащения требованиям конкурса.

Результаты будут подведены в конце апреля.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт РПЛ

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