Калиду Кулибали может перейти в «Реал»

Автор: Анатолий Акулов 0

Сенегальский защитник может перебраться в чемпионат Испании этим летом. 27-летним футболистом интересуется «Реал».

Сообщается, что «сливочные» уже предприняли попытку приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Однако предложение испанского гранда в 90 млн. евро не устроило руководство «адзурри».

Неаполитанцы отказываются расставаться со своим ключевым игроком менее, чем за 100 млн. евро. Напомним, действующее соглашение сенегальца с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Кулибали провел 35 матчей в чемпионате Италии. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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