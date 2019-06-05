Месси: «Ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки. Нападающего возмутила информация о методе подбора игроков в команду.

31-летний форвард признался, что предстоящий турнир будет трудным для аргентинской сборной. По мнению Месси, команда сейчас переживает болезненную смену поколений.

«Мы подходим к турниру с теми же задачами, что и всегда. Но реальность такова, что сборная переживает смену поколений, для большинства игроков это будет первый большой турнир на уровне национальных команд», — поделился Лионель.

«Однако это вовсе не значит, что Аргентина не будет бороться за трофей. Как и раньше, мы входим в число претендентов на победу в турнире. Возможно, наши шансы оцениваются ниже, нежели в предыдущие годы, но мы будем бороться за победу», — отметил он.

О моём отце ходит гораздо больше сплетен, чем о некоторых из футболистов. Он оказывается в центре внимания СМИ во многих моментах, которые выглядят абсурдно. Говорят, что мы с ним подбираем для сборной игроков, но это всё ложь», — сказал футболист.

В прошедшем сезоне Месси провел 34 матча в чемпионате Испании. В его активе 36 голов и 15 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca