«Баия» объявила о трансфере Родриго Бекао в «Удинезе»

Бразильский защитник ЦСКА близок к переезду в чемпионат Италии. В ближайшее время Родриго Бекао официально станет игроком «Удинезе».

Сегодня бразильский клуб «Баия» объявил о переходе защитника Родриго Бекао в «Удинезе». Напомним, этой команде принадлежат права на 23-летнего футболиста.

Сообщается, что cумма трансфера составит порядка 1,6 миллионов евро (около 7 миллионов бразильских реалов). Помимо этого бразильский клуб получит 15% от будущих продаж игрока.

Прошедшем сезон Родриго Бекао провел на правах аренды за московский ЦСКА. В чемпионате России бразилец принял участие в 28-ми матчах. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баии»