«Баия» объявила о трансфере Родриго Бекао в «Удинезе»

Автор: Анатолий Акулов 0

Родриго Бекао

Бразильский защитник ЦСКА близок к переезду в чемпионат Италии. В ближайшее время Родриго Бекао официально станет игроком «Удинезе».

Сегодня бразильский клуб «Баия» объявил о переходе защитника Родриго Бекао в «Удинезе». Напомним, этой команде принадлежат права на 23-летнего футболиста.

Сообщается, что cумма трансфера составит порядка 1,6 миллионов евро (около 7 миллионов бразильских реалов). Помимо этого бразильский клуб получит 15% от будущих продаж игрока.

Прошедшем сезон Родриго Бекао провел на правах аренды за московский ЦСКА. В чемпионате России бразилец принял участие в 28-ми матчах. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баии»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Наполи» близок к приобретению Арнора Сигурдссона

Наполи

Родриго Бекао заинтересовал «Наполи»

Родриго Бекао

Пьерпаоло Марино: «Родриго Бекао должен присоединиться к «Удинезе» в июле»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 