Ромелу Лукаку cогласовал контракт с «Интером»

Бельгийский нападающий «МЮ» может перебраться в чемпионат Италии. В услугах 26-летнего форварда заинтересован «Интер».

Сообщается, что миланский клуб согласовал с футболистом долгосрочный контракт. Соглашение с зарплатой 7,5 млн. евро в год будет рассчитано сроком на 5 лет.

Помимо этого игрок будет получать бонусы за успешное выступление за команду. На решение Лукаку повлияло недовольство выбором состава со стороны Оле-Гуннара Сульшера.

В прошедшем сезоне бельгиец провел 32 матча в чемпионате Англии. На его счету 12 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia