Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 41-летний специалист возглавил лондонский «Челси».

Сообщается, что лондонцы заключили с Фрэнком Лэмпардом контракт на три года. Стороны урегулировали последние детали сделки после 6-часовых переговоров. Обсуждения соглашения завершились вчера поздно вечером.

Таким образом, англичанин сменит в «Челси» Маурицио Сарри, который ранее возглавил «Ювентус». До этого Лэмпард занимал пост главного тренера «Дерби Каунти» с лета 2018 года.

Напомним, англичанин ранее уже выступал за «Челси» в качестве игрока с 2001 по 2014 год. За «синих» он провел 648 матчей и забил 211 голов. Лэмпард стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

В прошедшем сезоне «бараны» под руководством Лэмпарда заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Клуб принял участие в матчах плей-офф за выход в АПЛ, но в финале уступил «Астон Вилле».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «Twitter» «Челси»