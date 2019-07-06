Футболистка сборной США Меган Рапино: «Мы не чувствуем, что нас уважают так же, как мужчин»

Футболистка женской сборной США Меган Рапино осталась недовольна решением ФИФА. В один день с финалом женского ЧМ стартуют два финала мужских турниров.

Напомним, завтра состоится финал женского ЧМ-2019. Помимо решающего матча женских сборных, также состоятся финалы Кубка Америки и Кубка КОНКАКАФ.

«Ужасное расписание для всех. Это ужасная идея – поставить все матчи на один день, во всех отношениях. Есть еще два финала, но ведь это финал чемпионата мира, других матчей не должно быть. Не думаю, что мы чувствуем такой же уровень уважения, как у ФИФА к мужчинам и вообще в целом», — отреагировала футболистка.

Также Меган осталась недовольна уровнем призовых на женском чемпионате мира. Ранее, было принято решение удвоить денежные выплаты игрокам. «Это, безусловно, несправедливо. Нужно удвоить их сейчас, а затем умножить на два или на четыре еще раз. Я понимаю, что по многим причинам мужской футбол в финансовом отношении более продвинут, чем женский. Но, если вы действительно позволяете этому разрыву расти, планируете ли вы три финала на один день? Нет».

В эти дни во Франции проходит женский чемпионат мира по футболу. В матче за золотые медали встретятся сборные США и Голландии.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP