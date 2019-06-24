Депутат Госдумы Дмитрий Свищев: «ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов в Грузии»

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре Дмитрий Свищев высказался о поступке грузинских футбольных клубов. Футболисты вышли на матчи чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами.

По словам Свищева, руководство ФИФА должны наказать грузинских футболистов. Их поведение он считает неприемлемым.

«Я считаю, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на ситуацию, как минимум наложив штрафы, они должны заметить это. Иначе мы увидим огромное количество других политических, экономических лозунгов», — сказал Свищев.

«ФИФА всегда говорит, что она вне политики и за чистый спорт, если они не отреагируют, то это станет примером для других, недовольных тем или иным развитием ситуации. К сожалению, спорт опять стал инструментом достижения политических целей», — отметил он.

«Что касается российских ребят, их надо понять и простить. Потому что, играя в Грузии и получая зарплату от грузинских владельцев, практически невозможно выражать свою позицию по этому вопросу. Поэтому я бы не реагировал на наших ребят так жестко», – заключил Дмитрий Свищев.

Напомним, надписи на майках игроков утверждали, что Россия оккупировала часть территории Грузии. При этом, два футболиста «Торпедо» Кутаиси, принявших участие в этой акции, являются гражданами России.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС