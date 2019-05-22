«Тоттенхэм» намерен купить Дани Себальоса

Лондонский клуб готов приобрести испанского хавбека у «Реала». «Шпоры» видят в футболисте замену Кристиану Эриксену.

Лондонский клуб готов подписать 22-летнего игрока в случае ухода датчанина. Сообщается, что Себальос пока не принял окончательного решения о своем будущем.

Ранее главный тренер Зинедин Зидан сказал, что не рассчитывает на испанца в следующем сезоне. Помимо Себальоса, француз провел встречи с Гаретом Бэйлом и Маркосом Льоренте. Сумма возможной трансферной сделки пока не разглашается.

В текущем сезоне хавбек провел 23 матча в чемпионате Испании. На его счету 3 забитых мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca